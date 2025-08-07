‘La casa de los Martínez’ 2.0

Creado: Actualizado:

Curioso el caso de Pasa sin llamar, el programa de entretenimiento que ahora mismo pueden encontrar los sábados en La 2 pasadas las once de la noche. Curioso porque se grabó en el 2024 y se ha tirado cerca de un año en un cajón antes de estrenarse en julio en La 1 y, por su baja audiencia, (se mueve entre un 2 y un 3), languidece ahora en La 2. Pero, en cualquier caso ahí está. Inés Hernand, Mariona Casas, Alba Carrillo y Carmina Barrios se supone que son unas vecinas en un bloque de apartamentos que van recibiendo invitados para echarse unas risas y hacer ver que se lo pasan de lo más bien. Pasa sin llamar nos recuerda muy mucho a aquel éxito de TVE, entre 1966 y 1970, cuando sólo existía una única cadena en este país, titulado La casa de los Martínez. Allí vivían la familia Martínez, claro, con Carlos Muñiz y Julita Martínez, los padres, sus hijos y Florinda Chico y Rafaela Aparicio como empleadas del hogar. Y por allí iban pasando a diario los famosos de turno de la época para hablar de sus cosas. Se emitía a diario en la sobremesa y, como no podía ser de otro modo, con éxito.