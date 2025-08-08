‘Joc de Cartes’ ha vuelto

Creado: Actualizado:

Hay programas que siempre caen de pie. Este es el caso del ya veterano Joc de Cartes de TV3 que de la mano de Marc Ribas tiene fidelizada a la audiencia. Este miércoles estrenó nuevos capítulos. El esquema no varía. Restaurantes se enfrentan entre sí, alternando compañerismo y malos rollos. En el arranque de su nueva temporada Ribas trataba de encontrar el mejor restaurante romántico de Barcelona. No lo tuvo fácil. Es más, en casa viéndolo, decidimos que no iríamos a ninguno de los tres locales que aspiraban al premio. El peor, el Club61, local disfrazado de restaurante clandestino (para entrar tienes que tener una llave de acceso), en un sótano, profundo la verdad, con el agravante de que olía a alcantarilla y, además, una de las restauradoras, Lara, a la que adjetivaron como la brujita, se limitó a cuestionarlo todo, peineta incluida. Otro aspirante, el Cuadro Barcelona, traía los platos de fuera. Allí solo emplataban y además detectaron manchas en una servilleta. Ganó el Gran Tonino, el más normal de todos y con pianista en directo. Hay que mejorar el casting.