Hay que saber ganar

Si algo nos han enseñado tantos años de profesión, cincuenta desde el pasado viernes 1 de agosto, es que, si es importante saber perder, aún lo es más saber ganar. Eso no parece haberlo aprendido José Pablo López, presidente del ente público RTVE a raíz de su desafortunado comentario, por el subidón de audiencia de Mañaneros 360. Su “El éxito es como los pedos. Molestan a la gente si no son suyos”. Aunque sea un refrán popular suena a revancha mal entendida. Y él debía saberlo más que nadie, o quizás por eso. Este verano en La 1 han habido, bajo su gestión, más fracasos que éxitos. The Floor, Grand Prix y para de contar. Por eso ha sacado pecho ante el sector crítico, mayoritariamente procedente de otras cadenas, por el hecho de que Javier Ruiz y Adela González, sus conductores, hayan pasado del 8,8 en mayo al 13,1 en julio. Para ponerse en pie, de acuerdo, pero también debería entender de una vez que el público de RTVE pide que la pública tenga una parrilla de buenos programas, creíbles y de calidad, y no una mala copia de otros sacados de la órbita de Mediaset.