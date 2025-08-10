Hay que cuidar los detalles

Creado: Actualizado:

En esta, por desgracia inevitable, fiebre televisiva en la que impera el “todo vale” sobre cualquier otra mínima consideración sobre un mínimo de calidad sobre lo que se está emitiendo, el programa YAS verano de Pepa Romero, el sustituto de Y ahora Sonsoles en esta época vacacional, dio este viernes, y no es la primera vez que tal cosa ocurre, dos feos detalles a cuál peor. Uno. Invitaron al plató a Vanessa García, hija del cantante Manolo Escobar, con motivo de los diez años de su fallecimiento. Pero, además de hablar de la carrera musical de su progenitor, hicieron incidencia en su puntual ruina, por la quiebra de su fábrica de pantalones vaqueros. Feo. Pero aún fue peor cuando se hicieron coincidir la cosa con el tristemente famoso, por su trágico final, secuestro de Anabel Segura, vecina suya en La Moraleja madrileña. Dos. Hablan del accidente de Jaime (no Jaume) Anglada, amigo personal de Felipe VI. Lo presentan como marino y cantautor pero en los dos cortes que emiten aparece cantando temas de Nino Bravo y José Luis Perales. Más feo aún.