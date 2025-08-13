Preparando el retorno

Creado: Actualizado:

Telecinco ya está calentando motores para el retorno a la normalidad televisiva tras el periodo vacacional. De hecho, ya ha comenzado a promocionar uno de sus proyectos estrella para competir no solo con Antena 3, que le ha arrebatado el liderato por lo que al entretenimiento se refiere, sino con La 1, que también la ha superado. El proyecto no es otro que Bailando con las estrellas, en la que, por una vez, da la sensación de que se dejarán los malos rollos en el camerino y apostarán por un corte familiar en la que los famosos demostrarán sus habilidades como bailarines. Aunque en un principio se anunció para el pasado mes de abril (en febrero comenzaron ya las grabaciones), no será hasta septiembre su puesta de largo. Con un jurado de perfil bajo para que no roben protagonismo, y presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza, el “gancho” de cara al espectador va a estar en los concursantes encabezados por Bárbara Rey y Pepe Navarro. También tendrán su qué, Anabel Pantoja, la sobrinísima; o la semidesconocida Inmaculada Casal, pareja sentimental de María del Monte.