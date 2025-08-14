Los supervivientes de Chicote

Creado: Actualizado:

Como en verano se supone que hay más tiempo disponible, hay compañeros que se han dedicado a investigar qué ha sido de los restaurantes con los que se estrenó Pesadilla en la cocina con Alberto Chicote, que desde 2012 protagonizaron trifulcas y malos rollos en pantalla. Fueron nueve temporadas con 98 programas y ocho especiales. De esos 98 locales que el particularísimo chef puso patas arriba primero para dejarlos como un pincel, después, en 2024, solo permanecían abiertos treinta y tres. Pero es que un año después, en 2025, solo quedaban once: El Bodegón Sancho (Guadalajara), El Puerto (Benidorm), Sagar y La Goyesca (Madrid), Anou (Valencia), El Palomo (Sevilla), La Fortaleza (Humanes), Tigris (Alcorán), El Callejón (Algeciras) y El Gran Café y Los Cinco Sentidos (Coslada). Nos queda la duda de si aquí y ahora esto importa mucho o poco, pero nos ha hecho ilusión comentarlo. Más que nada para reflexionar si tanto esfuerzo económico y de docencia culinaria, más allá del morbo de ver locales en los que jamás pondríamos los pies, ha valido la pena.