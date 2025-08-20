Sonsoles vuelve a lo grande

Creado: Actualizado:

Se acerca ya septiembre y las primeras espadas de las grandes cadenas preparan ya su retorno a la parrilla de programación. Una de ellas es Sonsoles Ónega que volverá a su magacín de tarde el próximo lunes, día 1. Y lo va a hacer a lo grande, al menos si nos basamos en la promoción que pueden ver estos días en Antena 3. No ha querido ser menos que Pablo Motos y su particular corto de cada verano y ha escogido dos de las coreografías, la inicial y la final, de Grease (Randal Kleiser, 1978). Sonsoles es Sandy, el papel que encarnó Olivia Newton-John y para Zuko, al que en la pantalla dio vida John Travolta, los creativos han escogido a Roberto Brasero, cada vez más showman. Y el caso es que no lo hacen nada mal. La promo no llega a los dos minutos pero es ágil, engancha y, qué diablos, está bien hecha. Dicen que el rodaje duró doce horas, pero créanme, ha valido la pena. Y como secundarias de luego, véanlo en la foto, están, nada más ni nada menos, que María del Monte y Ana Obregón como compañeras de instituto de la protagonista. Francamente, no tienen desperdicio.