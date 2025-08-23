Los hijos pródigos

Creado: Actualizado:

No podía ser de otra manera. Ya lo habíamos escrito aquí mismo no hace demasiado tiempo. Los supervivientes de Sálvame, definitivamente ya una especie en extinción, sólo tenían un hábitat donde refugiarse. En Telecinco, de donde fueron expulsados del paraíso, por supuesto que no. En RTVE, después del fiasco de La familia de la tele, menos aún porque le provocó pérdidas de prestigio y de dinero; y en Atresmedia su manera de entender la tele no les encaja en sus directrices. Así que sólo les quedaba la minoritaria TEN, el único lugar en que la productora La Osa Productions aún tiene mano. Tendrán audiencias del 2,3 como mucho pero sus incondicionales de las redes sociales les darán cancha. El caso es que el 1 de septiembre reaparecen con su No somos nadie. Vuelven Belén Esteban, María Patiño y Kiko Hernández. Carlota Corredera es la gran damnificada y Chelo García Cortés y Lydia Lozano ya se han borrado. Con los tertulianos-becarios intentarán salir adelante. Les deseamos la mejor de las suertes pero que se queden ahí muchos años.