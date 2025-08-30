Apostando a lo seguro

Creado: Actualizado:

Este lunes regresa a la programación El Hormiguero tras los refritos veraniegos. Es el programa estrella, ya sin discusión tras el efecto gaseosa de La revuelta de Broncano, en la previa de los espacios nocturnos de primera hora (nos negamos a aceptar el anglicismo sin sentido del access al prime time). Y Pablo Motos ha optado por la siempre acertada sabiduría popular que dice aquello de que “los experimentos, en casa y con gaseosa”. Así que los invitados de sus tres primeros días están escogidos en base de que van a funcionar. Quizá un pelín casposos y anacrónicos con los imperantes tiempos televisivos que corren, pero se va a lo seguro. Así que el lunes pasarán por el plató de Trancas y Barrancas Bertín Osborne, en pleno reciclaje de su personaje, y Sergio Ramos, que sigue sin enterarse de que su tiempo futbolístico ya ha caducado. El martes, Joaquín Sánchez y su esposa, Susana Saborido, promocionarán su programa en Atresmedia y el miércoles, Arturo Pérez Reverte, el azote de Pedro Sánchez, y Esther Expósito. Las audiencias dictarán sentencia, pero esta parece más que clara.