Sobredosis de retornos

Lo de mañana lunes, televisivamente hablando, puede ser como aquellos anuncios de parafernalia, perjudicial para la salud. Así que consulte a su farmacéutico amigo o a su médico de confianza antes de sentarse en el sofá ante la pequeña, que ahora de pequeña ya no tiene nada, pantalla. Los pesos pesados de las distintas cadenas han escogido el primero de septiembre para volver, frescos y relajados de sus vacaciones, a sus programas confiando en que la audiencia no va a defraudarles en materia de audiencia. Así tenemos, y seguro que nos dejamos a alguno, a Pablo Motos, El Gran Wyoming, Alfonso Arús, Ana Rosa Quintana, Sonsoles Ónega, Susanna Griso y MasterChef de La 1 con promo, de que las cocinas volverán a brillar, equívoca. Y esa misma semana aún falta Emma García, Supervivientes All Star, la baza de Mediaset para recuperar liderato (a First Dates lo han pasado también al fin de semana); y el show familiar de Antena 3 para la noche de los viernes. No se alarmen, La revuelta de Broncano vuelve a la otra semana.