Arrasando en el retorno

Creado: Actualizado:

Se le podrá criticar todo y más: que entrevista mal y que demuestra sus colores políticos cargados de fílias y fobias con sus invitados... Sí, pero ¿ahora mismo, en este país, qué televisión no hace exactamente lo mismo? El caso es que Pablo Motos y su Hormiguero volvieron este lunes tras sus vacaciones. Y lo hicieron a lo grande. Hicieron un 21,4 de audiencia. Su competidor, el MasterChef de La 1 se quedó en un 16,4. El resto de cadenas se comieron literalmente los mocos. Motos jugó sobre seguro y llevó al plató a Bertín Osborne, anacrónico pero todavía con tirón, y a Sergio Ramos que ahora, además de darle patadas al balón, se las da al micrófono como aspirante a cantante reguetoniano. Lo de que se ve más cerca de ganar un Grammy que una Champions como entrenador porque amenaza con los banquillos futbolísticos, fue de nota. Pero lo que ayudó, y mucho, a la victoria fue el corto, ya tradición, a modo de introducción de su vigésima temporada ininterrumpida en antena. Fue francamente bueno y Motos demostró que tiene más amiguetes que el mismísimo Segura.