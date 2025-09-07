‘Supervivientes’ con problemas

Creado: Actualizado:

Arrancó una nueva edición de Supervivientes, esta vez, All Star. Hizo un 16,8 que no está nada mal en los tiempos que corren pero seis puntos menos que en la última entrega, con concursantes más anónimos, aunque con Montoyita de protagonista absoluto. El estreno nos deparó momentos televisivos tan impactantes (los memes volaban desatados en las redes) como el nuevo look de Jorge Javier Vázquez que parecía diseñado por su peor enemigo. Pero no acabó aquí la cosa. Resulta que en esta época del año, la playa hondureña desde donde se emiten los programas es zona de anidamiento de tortugas marinas autóctonas y el grupo étnico Garofina (mezcla entre africanos e indígenas caribeños que viven ahí desde tiempo inmemorial) se movilizaron y lograron paralizar el espacio que no pudo llevar a cabo los saltos desde el helicóptero ni tampoco los juegos a pie de arena. Los tuvieron que hacer desde el interior de la Palapa. ¿Y de los concursantes, qué vamos a decir? Gloria Camila es la estrella y el resto candidatos a polemizar de cara a las galas que se emitirán desde el plató.