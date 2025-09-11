Una revuelta guerrera

Creado: Actualizado:

Ha tardado una semana más que su competidor más directo, pero ha vuelto. David Broncano estrena su segunda temporada de La revuelta en La 1. Y por lo visto lo ha hecho con ganas. De momento con el pelo amarillo, siguiendo el camino marcado por Lamine Yamal, y también por Lewandowski en el Barça. Ni lunes ni martes no pudo superar a Pablo Motos pero estuvo ahí (17,2 a 16,1 el primer día y 16,8 a 15,1 el segundo). No está nada mal. Básicamente tampoco han cambiado muchas cosas en casa Broncano. Incluso cambiar el “Fuerza Valencia” del bombo por “Fuerza Palestina” sonó a un pelín postureo. Lo mejor fue el homenaje en su retorno al plató a los BRIF (esto es Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales). Tan merecido como ignorado en otras cadenas. Incluso se vistió como ellos (otro postureo), pero vaya, bien. El martes optó por traerse a la siempre recurrente Mariló Montero para tirarle de la lengua sobre las corridas de toros en este país, habida cuenta de que Montero es confesa taurófila. Hubo pelea dialéctica y las redes, ¿quiénes si no?, ardieron lo suyo.