Lo nunca visto en La Vuelta

Domingo 14 de septiembre del 2025. Última etapa de la 90 edición de La Vuelta Ciclista a España. Con todo decidido los participantes inician lo que en 89 ediciones anteriores había sido una fiesta. A las 18.30 horas se decide suspender la etapa por las protestas de los manifestantes propalestinos que invaden el circuito urbano de Madrid por donde debían circular los ciclistas. Hasta aquí los hechos. Sin embargo, los que seguíamos la retransmisión de RTVE, porque ya intuíamos que iba a pasar algo gordo, nos dimos cuenta de inmediato de la incomodidad de los habituales comentaristas Carlos de Andrés y Perico Delgado: nervios, frases sin acabar, desconcierto al comentar imágenes. Incluso De Andrés, bregado en mil batallas, se hizo un lío y desde La 2 dio paso a Teledeporte para continuar la no-etapa cuando le estaban esperando en La 1. Y cuando ya era evidente el caos lo remató con una frase antológica: “Somos periodistas deportivos y esto ya no es deporte. Damos paso a un especial informativo sobre lo que está ocurriendo”. Y la verdad que fue un especial más que brillante.