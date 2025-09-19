Pampliega no despega

Creado: Actualizado:

Un tanto sorprendente el caso del Territorio Pampliega en Cuatro, un programa de investigación realizado y presentado por el periodista Antonio Pampliega (Madrid, 1982). Con unos contenidos en principio atractivos no consigue obtener buenas audiencias hasta el punto en que ya se está hablando de su prematura cancelación. En esta segunda temporada lleva ya tres entregas y en ninguna de ellas ha conseguido ir más allá del 4,4. Muy floja repercusión aunque sea en una cadena minoritaria como es la segunda de Mediaset. De hecho la primera temporada se remonta al 2018 y sus registros no fueron para tirar cohetes y siempre con la barrera del cinco como elemento insuperable. En su estreno se denominó Pasaporte Pampliega pero era exactamente lo mismo y ahora, siete años después la cosa no ha mejorado, incluso con su publicitado estreno (Pampliega estuvo en todos los programas de la cadena para hablar de lo suyo) en el que introducía en el mundo de los sicarios. Así las cosas, a Mediaset no le salen las cuentas. Lo pagado a la productora del programa no le compensa.