Risas de artificio

Creado: Actualizado:

Si en el plató, en lugar de agua en tazas de porcelana sirviesen vino tinto en copas de cristal, el Emparejados de Joaquín Sánchez y Susana Saborido podría confundirse con aquel inefable programa de Mediaset en el que Bertín Osborne ejercía de anfitrión de su amplísima lista de amigos, conocidos y saludados. De hecho se trata tan solo de traer a un par de invitados/invitadas para echarse unas risas y hacer ver que se lo pasan en grande. Esta semana fueron protagonistas Victoria de Marichalar y su amiga de la infancia Rocío Lafflon. Fue una entrevista masaje (ni una pregunta sobre sus tíos de Zarzuela ni su abuelo en Abu Dabi o donde esté, que ahora mismo no se sabe). Lo único que sacaron fue que Vic tiene “un chico guay” y que, ¡oh, escándalo!, una vez se fue de vacaciones con su ex sin sonrojarse. Por cierto habría que advertir a Atresmedia que sí, que ya sabemos que el programa lleva tiempo grabado, pero ayuda muy poco a hacer creíble el falso directo si entre semana ya se cuelgan en redes, desde el propio Emparejados fotos de las invitadas en el plató durante el rodaje.