De lo más prescindible
Tesoro o cacharro es un concursito que se emite los martes en La Sexta, que existe porque en las teles ha de haber de todo. Es un bodrio que adapta cosas de El precio justo y de la subasta del 1,2,3 de toda la vida. Los concursantes deben elegir, e ir eliminando, a doce objetos cuyo valor va desde un euro hasta los 50.000. Han que quedarse con uno y ver qué premio les ha correspondido. Lo presenta con mucha buena voluntad Iñaki López (Portugalete, 1973), curtido en programas mucho más serios como La Sexta noche o Más vale tarde, y cuenta también en plató con un experto y un asesor. En la entrega de este martes, que hizo un paupérrimo 3,3 de audiencia, los concursantes se llevaron el premio gordo de 50.000 euros al escoger el vestido que Cristina Pedroche lució, es un decir, en las últimas campanadas para los espectadores de Antena 3. Y aquí queríamos llegar. ¿De verdad tasaron el vestido con 50.000 euros por delante de un sarcófago egipcio del periodo ptolomeico que está expuesto en una galería (no especificaron cuál)? No nos extraña que vaya tan mal.