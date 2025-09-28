Andorra, presente en ‘La Voz’

Creado: Actualizado:

Dado que desde hace años, concretamente desde que Kelly Isaiah ganó en el 2020, no tenemos presencia leridana en La Voz, de Antena 3, el programa estrella en la noche de los viernes, hemos de poner los ojos en nuestra vecina Andorra, que en la última entrega del concurso coral fue protagonista absoluta gracias al talento y la voz de Claudia Torrent, 27 años, que responde al nombre artístico de Sisi Bon. Literalmente puso al público en pie y obligó a girarse a los cuatro coaches con su versión del clásico de Aretha Franklin, A Natural Woman. Y aquí es donde queremos ir a parar. Sebastián Yatra, Mika, Malú y Pablo López la querían para su equipo. Sisi Bon tenía que decidir y sus preferencias, era evidente su complicidad con ellos, iba para Mika o Yatra. Pero, no, no pudo elegir. Malú utilizó el absurdo microbloqueo y sus compañeros quedaron anulados y se la llevó ella. ¿Es eso justo? ¿No es la concursante la que debe elegir con quién quiere continuar en La Voz y no ser escogida a dedo? No sé. La norma puede que dé espectacularidad, pero justa no lo es en absoluto.