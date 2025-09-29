González, el incombustible

Creado: Actualizado:

La verdad es que nos alegramos por Jordi González (Barcelona, 1961) y su regreso a TV3, precisamente en el día de su 63 cumpleaños, para ponerse al frente del Col·lapse, que durante una larga temporada condujo Ricard Ustrell. Nos alegramos porque no existen demasiados profesionales del medio que hayan sido capaces, desde su debut en 1968 en La Palmera en el circuito catalán de RTVE, de sobrevivir a crisis, subidas y bajadas de audiencias, años sabáticos, e incluso a una grave enfermedad. Volvió a lo grande y con una frase ya histórica. «Fa nou mil cent vint-i-cinc nits que vaig dir aquest “Bona nit!”», en clara referencia a su gran éxito televisivo, el late night de TV3 que fue, sin duda, su programa estrella, y al que acudí como público, con mi familia, en varias ocasiones, para saber cómo era un show por dentro. Pero Jordi ha marcado escuela en todas las cadenas habidas y por haber: Moros y cristianos, La noria, Gran Hermano, Supervivientes o Lazos de sangre. Y de todos supo salir con apenas rasguños. Un caso, sin duda, digno de estudio.