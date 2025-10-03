Malas críticas y algo más

Creado: Actualizado:

De acuerdo. La impresión que dejó el estreno en la noche dominical de Bestial en TV3 (nos resistimos aún en llamar a la TV3 de toda la vida 3Cat) fue penosa. Y si las siete entregas que ya están previstas han de ser igual más valdría en ir pensando en una cancelación, en pasarlas a la madrugada o a los catálogos digitales. Dicho esto nos llaman la atención dos cosas. Una. Ni tan siquiera la denostada La familia de la tele en La 1, que duró lo que duró, las tuvo tan corrosivas aunque es cierto que el programa de Bibiana Ballbè (Matadepera, 1977) comenzó con un 26,7, gracias al anterior Piromusical y acabó con un 3,9. Una deserción masiva, sin duda. Dos. Visto lo visto, da la sensación de que el sector opositor a la actual dirección de la pública catalana ha escogido el “late show” para ajustar cuentas con los numerosos cambios que están llevando a cabo en sus contenidos, a todos los niveles, y que no han gustado nada de nada a la vieja guardia. Y Bibiana Ballbè, de reconocido prestigio va a comerse el marrón, pero ¿quién no ha hecho un mal programa en su vida?