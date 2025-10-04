En la cresta de la ola

Creado: Actualizado:

Líbrenos Dios de ir contra corriente, pero así vistas las cosas desde fuera y siendo el más lego de los mortales en el tema solo se nos vienen dos cosas a la cabeza. Una. ¿Con toda la que está cayendo la solución al tema Gaza era una flotilla de ayuda humanitaria que, por cierto, ya llegaba con los yogures caducados, más allá de la repercusión mediática con activistas y políticos al frente? Dos. El previsible desenlace, por previsible, ha sido capaz de avivar de nuevo una polémica entre un bando y otro? La verdad es que el tema, y solo siguiendo a los medios, nos ha hecho ver que mientras unos, los que pueden, se siguen colocando de perfil, no vaya a ser que se enfaden de verdad los que mandan, limitándose a postureos, ruedas de prensa con muchos micrófonos, y brindis al sol, los otros, el pueblo llano, se lanzan a la calle pidiendo lo que es imposible que consigan, pero al menos su voz, en la calle y en manifestaciones, suena a creíble. Por cierto, el mundo del deporte, FIFA al frente, sigue sin pronunciarse. Ya lo decía el poeta, poderoso caballero es don dinero.