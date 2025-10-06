La enésima boda del año

Creado: Actualizado:

Ni Gaza, ni Ucrania, ni el sufrimiento de la flotilla, ni las últimas noticias de igualdad de género que llegan desde Afganistán... Nada. Ningún ítem informativo fue comparable este sábado con la boda, la segunda ya, de Cayetano Martínez de Irujo (62 años) con Bárbara Mirjan (29) después de nueve años de vida en común. Él de uniforme de gala como corresponde a un Grande de España y ella de filigranero diseño, y la ceremonia en la iglesia del Cristo de los Gitanos. En el convite en Las Arroyuelas, el mayor latifundio de la Casa de Alba con 1.480 hectáreas, no faltó nadie, a excepción de la Casa Real: aristocracia, mundo empresarial y populares como Bertín Osborne, Emilio Butragueño o Susanna Griso. Las teles, claro está, se volcaron. En La 1, D Corazón dio el inicio, entrada de invitados y novios, en directo. Hola, por supuesto, se quedó con la exclusiva del interior, y Fiesta de Telecinco ya por la tarde hizo casi un monográfico, donde no escatimaron en tópicos del estilo “Toda Sevilla estuvo allí”, “La capital andaluza paralizada” o “La boda del año”. Hasta la próxima, claro.