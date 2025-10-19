Los principios de Ten

Creado: Actualizado:

La célebre frase que pronuncia Groucho Marx, “estos son mis principios, pero si no le gustan tengo otros”, que por cierto pueden escucharla en dos de sus películas (Una noche en la ópera, 1935) y Los hermanos Marx en el Oeste, 1940) adquirió este viernes especial significado durante la emisión, en Ten, de una nueva entrega de su No somos nadie. Como María Patiño, Belén Esteban, Kiko Matamoros y compañía, no le hacen ascos a nada, se fijaron en el caso de Remedios Sánchez. Se lo recordamos. En el 2006 fue detenida por haber asesinado a tres ancianas para robarles en sus domicilios joyas y dinero. En el 2008 fue condenada a 144 años de prisión. Como ya había cumplido 25 de su condena le dieron su primer permiso penitenciario, que aprovechó para asesinar a una anciana de 91 años. En el programa se pusieron estupendos y hablaron del tema cerca de una hora opinando, sobre todo, y entrevistando a expertos en el tema. Eso sí, con un enorme rótulo en la parte baja de la pantalla: “No somos un programa de sucesos.” Sin palabras nos quedamos.