Un estreno desangelado

Es verdad. Tan solo hace una semana del publicitadísimo arranque de La 2 Cat y quizá es prematuro juzgar cómo han ido sus primeros pasos, pero en honor a la verdad cabe decir, sin temor a equivocarnos, que no ha sido el esperado. Es más, puestos a ser atrevidos, aseguraríamos que gran parte del personal aún no se ha enterado de su presencia en la parrilla televisiva. Es más, desde la propia RTVE no dan la sensación de publicitar adecuadamente los contenidos. En su web oficial no hay ni una sola referencia, ni un enlace, nada... En la programación solo se hace referencia a las emisiones para el estado, no para las exclusivas para Catalunya. Del 70 por ciento que se anunció en catalán, si descontamos los programas que ya se emitían en las conexiones anteriores, hay muy poca cosa. Y de lo nuevo, solo Xavier Bundó y su L’any que vas néixer llama la atención. Sí, también es cierto que en enero desembarcan las estrellas, pero, por ahora, todo suena a que desde Prado del Rey tenían un compromiso electoral que cumplir y es lo que han hecho, y sin demasiado entusiasmo, la verdad.