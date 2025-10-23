La protesta que nadie vio

Creado: Actualizado:

Finalmente el Villarreal-Barça no se jugará en Miami. El principal patrocinador del evento se ha echado atrás y ha dejado, literalmente, con el culo al aire a Javier Tebas, el presidente de la patronal futbolística de este país. Me cuentan que el berrinche de Tebas, que lleva con el proyecto desde 2018, es monumental. Pero cuidadín, Tebas es de los de “arrieritos somos...”, o sea que la guerra entre él y Florentino Pérez sigue más enconada que nunca. El caso es que desde la AFE, el sindicato de futbolistas, organizó este fin de semana una protesta en todos los partidos de Primera. Con la aquiescencia arbitral, los equipos pararon entre 15 y 30 segundos al inicio del juego para mostrar su disconformidad... La protesta fue unánime salvo, por razones obvias, en el Barcelona y el Villarreal, que estaban encantados de la vida con el viaje y con los pingües beneficios que les reportaba la cosa. Sin embargo, las imágenes del paro no pudieron verse. La Liga ordenó que no se emitiesen en directo y se mostrasen unas vistas panorámicas de las gradas de los estadios. Y eso fue lo que ocurrió.