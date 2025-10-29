Cristina se sube al carro

Creado: Actualizado:

Dentro del desembarco de pesos pesados televisivos en La 2 Cat cabe destacar, desde el pasado lunes, el de Cristina Villanueva (Tiana, 1976). Todo un referente que va camino de cerrar el círculo profesional que inició en los informativos de La 2 (2004-2006) y que prosiguió en La Sexta Noticias (2007-2025). Ahora se ha puesto al frente del matinal El segon cafè, de 10.35 a 13.00 y que ha obligado a recortar el Cafè d’idees de Gemma Nierga que acaba ahora a las 10.30. ¡Bueno, será por cafés en Sant Cugat! Por lo que vimos este lunes, va a ser un informativo plural, sin estridencias y dando cámara y micro a quien se lo merezca y tenga algo que decir. De hecho, su editorial de presentación, un pelín larga quizá, ya enarboló la bandera de la anticrispación, ese virus que parece haberse adueñado de las redacciones y platós de todas las cadenas, aunque quizá más que un segundo café lo que realmente está haciendo falta es una primera tila. Y bien cargada. Por cierto, y cambiando de tema, la paliza del programa 3.000 de El Hormiguero a La revuelta fue espectacular.