Sí, es cierto. José Miguel Monzón (Madrid, 1955) ya tenía un Ondas, pero por el programa Caiga quien caiga, del que era la cara más visible junto a sus intrépidos reporteros de gafas negras. Pero este, el que le acaban de conceder, es el primero a título individual. Y ya estaba tardando. Ahora mismo, con Andreu Buenafuente, el Gran Wyoming es el mejor comunicador que existe en la televisión de este país. Y sí, también es cierto, todos los premiados de esta edición, y de las anteriores, se lo merecen. Sí, pero el caso de Wyoming era ya una injusticia. Su programa en La Sexta es el más longevo de la cadena, el único que puede presumir de ser fundacional desde el 30 de mayo del 2006. Son 20 años de buen hacer televisivo. De hecho ya lo había demostrado en RTVE con sus anteriores Silencio se juega o El peor programa de la semana, que fue cancelado por una entrevista en directo a Quim Monzó. Ahora ya tiene el Ondas al que deberían sumarse las también fundacionales Beatriz Montañez, Thais Villas o Usun Yoon. A disfrutarlo.