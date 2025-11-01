Creado: Actualizado:

Quizá fue por no saber, o por falta de tiempo para documentarse adecuadamente o, mejor aún, por locutar desde los estudios de Movistar cómodamente sentados en lugar de estar en cabina en el Camp d’Esports, pero lo cierto es que los responsables de retransmitir el Atlètic Lleida-Espanyol de Copa del Rey se pusieron en modo funcionarial e hicieron un trabajo, y permítanme utilizar un símil taurino que aquí encaja como anillo al dedo, “de aliño”. O sea, de cumplir el expediente. Vamos a pasar por alto el tono condescendiente con el “simpático equipo ilerdense”, e incluso mojarse diciendo que el penalty del 0-1 no fue tal, pero demostraron conocer muy poco la historia de la rivalidad Lleida FC-At. Lleida. Nada que ver, sin ir más lejos, las excelentes previas, explicando el tema, de El Periódico y La Vanguardia. Vendieron que los de Gabri jugaban en el Camp d’Esports de modo excepcional por la Copa y se pasaron todo el primer tiempo llamando “uan” (sic) a Aldo One, hasta que recibieron un mensaje que les hizo ver que su nombre se pronuncia, One, tal cual.