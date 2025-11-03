Creado: Actualizado:

No hay que darle más vueltas. El importado Halloween ha derrotado al espíritu de la Castanyada. Pero aquí, en Catalunya, que para según qué cosas somos más pragmáticos, hemos sabido encontrar la manera de que convivan ambas tradiciones y ha llegado la Castaween, excelente calificativo, que no significa sino que, en la noche del 31 de octubre, sentados en el sofá nos atiborramos de castañas, panellets (y los más irreductibles, moniatos), bien regado todo con moscatel y anís (aquí, los más modernos sustituyen la barreja por cava) mientras en la tele vemos una película de miedo. Y hay donde escoger. Las parrillas televisivas son un no parar, e incluso Movistar creó un canal monotemático para el género aunque, eso sí, no estaba ninguna de las cuatro grandes de la Universal e incluso de la Hammer británica. Claro, tampoco teníamos ningún Tenorio para llevarnos a la boca. Se echó de menos que no repusiesen el mejor, el de 1966, emitido en Estudio 1, con Paco Rabal y Concha Velasco. En La 2 hubiese tenido cabida, pero ahora mismo no. Es inviable.