¿Con quién han empatado?

Creado: Actualizado:

De acuerdo. Aceptamos, faltaría más, que cada uno ve la televisión que más le gusta. Dicho esto, nos hacemos cruces de que Mediaset base toda su estrategia para recuperar el liderato perdido, y de eso hace un año larguísimo, en los realities. De hecho Telecinco no tendría sentido sin Supervivientes, Gran Hermano y La isla de las tentaciones. Finaliza ya la temporada hondureña, esta semana comienzan a andar los otros dos. Su audiencia es aceptable, sí, pero está multiplicada por las redes sociales (su verdadera razón de ser) y por el efecto altavoz del resto de programas de la casa que convierten en estrellitas, la mayoría fugaces, a anónimos, que no los conocen ni en su casa, sobreactuados, con trifulcas, la mayoría de ellos ridículos, elevados a la condición de temas de estado. Pero la realidad pone a cada uno en su sitio. Fuera de Mediaset no tienen más vida que el anonimato. Pero en fin, allá cada uno con lo suyo, durante las próximas semanas, en Fuencarral, no se hablará de otra cosa. Y por eso, Antena 3 y RTVE les han adelantado, lo mismo que TV3 en Catalunya.