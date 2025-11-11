Creado: Actualizado:

Oso, Lobo, Alba, Black, Tigre, Botó, Menta, Nuska, Popa, Pistó y Taca. Esos son los nombres, perfectamente colocados en el campo, que aparecieron el sábado en el marcador del RCDE Stadium en la previa del Espanyol-Villarreal. Sí, ya sabemos que el hecho se vio en una plataforma de pago, pero es lo suficiente importante para comentarlo. Se trata de la campaña de compromiso y responsabilidad en favor del bienestar animal que lleva a cabo el club espanyolista bajo el lema de “Los pericos no abandonan”, y además de manera paralela a los fastos de celebración de su 125 aniversario. Los jugadores saltaron al cambio con una mascota, cada uno de ellos, buscando encontrar para ellos una casa de acogida. Sí, es solo un día y de manera fugaz además, pero la visibilizaron ante una audiencia con muchos miles de espectadores. Ojalá esta iniciativa se llevase a cabo en el resto de los estadios de Primera y Segunda división. Seguramente las mascotas tendrían más opciones de tener un hogar donde ser acogidos y estimados. En casa, y en todas las que viven perros, se aplaudió a rabiar.