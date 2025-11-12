No es personal, solo contrato

Creado: Actualizado:

En casa no somos mucho, o nada, de Rosalía. Es más, es una cantante que no nos interesa lo más mínimo. Ni nos gustan sus canciones, ni entendemos sus letras e, incluso, nos cuesta entender lo que quiere decir en ellas. Por eso nos quitamos el sombrero ante los responsables de la promoción de su carrera. Haga lo que haga tiene una repercusión, inmediata además, urbi et orbe. Dicho esto quisiéramos aclarar su presencia en La revuelta de Broncano y aportar “llum a la foscor”, como diría el compañero Porta, por cierto, lo más visto del día en Catalunya. Ni malos rollos con Motos, ni Rosalía prefería ir a El Hormiguero, nada de nada. No hubo guerra alguna. Todo fue una cuestión de contratos. Los pupilos de Universal Music tienen firmado el ir a Antena 3. Los de Sony Music, a quién pertenece Rosalía, a La revuelta. Y ya está. Eso sí, la victoria de La 1 fue espectacular: 20,4 de audiencia y cerca de tres millones de espectadores. Motos con Andy en el plató, el ex-50 por ciento del duo con Lucas, el de la nariz retocadísima, se quedó con un 15,3, a todas luces insuficientes.