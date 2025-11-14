El caso es que juegues

Creado: Actualizado:

Rendido ya el más que merecido homenaje a Clive Arrindell, pasemos a comentar el anuncio de la Lotería de Navidad en RTVE. Y, como decíamos ayer, sin “el calvo de la lotería” la cosa ya no es la misma. Desde el 2006, en que apareció en la última promo, se han emitido buenos, menos buenos, regulares e, incluso, malos. Sin embargo la tendencia, en estos últimos sorteos, es la de tocar la fibra al espectador e incentivar la ludopatía que todos llevamos dentro. Es aquello de “¿ Y si toca?”. Pues nada, a comprar décimos como un poseso. El corto de este año, cinco minutos en su versión íntegra, toca la fibra a partir de una pareja que en el Rastro madrileño compra, casi por anda, un décimo de hace treinta años, cuidadosamente enmarcado. Les pica la curiosidad, sobre todo a ella, que investiga sobre su origen. Y acaba resolviendo el enigma. El décimo era el de un quinto premio. Y no se cobró. ¿Por qué? Porque la fallecida esposa del propietario escribió en él el anuncio de que iba a ser abuelo. ¿Para qué cobrarlo? Si ya le acababa de tocar el Gordo. Pero claro, eso fue hace 30 años.