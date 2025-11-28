Vuelve la entrevista

Creado: Actualizado:

La entrevista es un género periodístico al que la televisión le había dado la espalda durante muchos años. Por entrevista cabe entender un ejercicio del entrevistador con el entrevistado a base de preguntas, respuestas y contra preguntas. No los ejercicios de baño y masaje a los que estamos acostumbrados en programas tipo El hormiguero y La Revuelta. Ahora La 2 Cat comienza a promocionar, para, más o menos, después de las fiestas navideñas o quizá antes, porque de hecho la primera entrega ya está grabada, su Pla Seqüència, un ejercicio conducido por Jordi Basté que presume que se emitirá íntegro, sin cortes ni edición posterior, durante sus 55 minutos de emisión. Loable intento si se tiene en cuenta que el primer invitado es, ni más ni menos, que Iñaki Urdangarin, en su primera entrevista seria desde que salió de la cárcel. Una entrevista en catalán que, sin duda, arrasará ese día en la audiencia en Catalunya, pero ¿no podría pasarse, para aprovechar el tirón, con subtítulos para el resto del Estado? Por cierto, el emérito, con su libro, también tiene otra entrevista.