La apuesta de Mediaset

Las vueltas que da la vida... Ahora mismo Mediaset ha puesto su supervivencia televisiva en manos de un único programa: La isla de las tentaciones, que es, índices de audiencia en mano, la única cosa que le funciona. Y no deja de ser curioso que mientras ya ha anunciado que el reality que lo es todo menos real, tendrá una décima temporada, Gran Hermano, su buque insignia de toda la vida, esté a punto de naufragar precisamente cuando está celebrando su vigésima edición. De hecho están tan desesperados para evitar una cancelación prematura que ayer mismo, en una jugada más que arriesgada, hicieron entrar en la nueva casa de Trescantos a figuritas como Anabel Pantoja, finalista el sábado en Bailando con las estrellas (sí, la finalísima bailarina grabada hace semanas) y una concursante de la edición 19. Pero lo más sorprendente es comprobar como algo tan falso, tan guionizado, tan difícilmente creíble, como esta apología del adulterio en la relación de pareja tenga tanto predicamento en la audiencia y en las redes sociales más allá del morbo.