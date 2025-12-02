Anatomía de una serie

Creado: Actualizado:

Este domingo, como no teníamos otra cita que el Girona-Madrid de las nueve de la noche, nos apalancamos en el sofá para tragarnos de golpe los cuatro capítulos de Anatomía de un instante, la adaptación de Alberto Rodríguez del libro de Javier Cercas. Curiosa serie esta que tiene dos miradas distintas, según vivieses o no en directo el frustrado golpe de Estado de febrero de 1981. Como en nuestro caso sí lo vivimos, pues nos produjo sensaciones encontradas. El firmante lo vivió trabajando en la vieja redacción de La Mañana custodiados por una pareja de policías que aseguraron que nos venían a proteger por si acaso. Me tocó entrevistar a las esposas (y un marido) de los parlamentarios leridanos secuestrados en el Congreso: Josep Pau (Lídia), Manuel de Sárraga (Carmina), Jaume Barnola (Maria Teresa) y Maria Rúbies (Josep). En la serie no aparecen, claro, aunque sí se menciona a La Pleta aranesa. Buena serie, aunque deja la sensación de un excesivo ensañamiento con Suárez, además de cargar las tintas sobre la ambigüedad del ahora emérito en el tema. Veánla y juzgen.