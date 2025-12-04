Un problema evitable

Creado: Actualizado:

Cosas como la que explicamos a continuación nos hacen preguntarnos si, en realidad, hay alguien al mando. Nos estamos refiriendo al continuado fracaso del fútbol en catalán de La 2. No lo ve casi nadie cuando se emite de manera simultánea con La 1 en castellano. Vale que es un postureo para la renovada La 2 Cat, pero supone un derroche de tiempo y dinero y, por supuesto, de audiencia. La final de la Nations League femenina en catalán la vio un 3,2, mientras que en La 1, la aceptación fue de un 22,2. La Roja, en hombres y mujeres, no tiene predicamento en Catalunya. Es lo que hay. No, aunque la base de ambos combinados sean básicamente jugadores/jugadoras del Barça. Y como RTVE solo emite, hasta ahora, partidos de selecciones pues... Sería más lógico aplicar el modo de las plataformas cuando juegan equipos catalanes: darle al mando, opción voz y buscar la opción catalana dejando el espacio libre, que noventa minutos son muchos minutos en La 2 Cat. Si algún día tienen los derechos de otros partidos, a lo mejor mejora la cosa, pero de momento no.