Llega el mercado de invierno

La televisión ya se está pareciendo al mundo futbolístico. En cuanto llega el invierno se abre la ventana de fichajes y las diferentes cadenas se apresuran a reforzar sus plantillas con fichajes más o menos millonarios. En este final del 2025 la cosa ha estado movidilla. Ahora que RTVE ya no tiene Eurovisión, ha decidido potenciar su previa del Benidorm Fest aunque aún no ha hecho público cuáles son sus planes sobre ella: ¿El nuevo festival europeo de la canción? ¿Se abrirá el escenario a otros países? ¿Un festival autonómico potenciando idiomas como el gallego, catalán o euskera? Una incógnita aunque ya se ha dado a conocer quién será el presentador estrella. Ni más ni menos que... Jesús Vázquez, que dejará su Mediaset de toda la vida para irse a la pública y conducir el evento junto a Javier Ambrossi, ya sin su pareja de siempre, Lalachus e Inés Hernand. Pero Tele 5 no se ha quedado atrás. Ha fichado a Juanra Bonet, que deja Antena 3 para que se ponga al frente del concurso Allá tú. Y con La 2 Cat con plantilla completa, por ahora, el mercado aún no se ha cerrado.