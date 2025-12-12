Confirmado: GH20 se acaba

Creado: Actualizado:

Ya es oficial. A Gran Hermano 20 le quedan dos últimas galas para echar el cierre. Una tuvo lugar ayer jueves, en la que hubo una sorprendente por inesperada, sobre todo para los concursantes, múltiple expulsión, y la del día 18 en que se conocerá cuál de los cinco supervivientes finalistas se alza con el triunfo. Los guionistas del reality se han estrujado la cabeza en busca de hacer atractivo el formato pero el lastre de los concursantes anónimos ha hundido el barco de Mediaset en una edición tan icónica. Sin el morbo adicional que despierta, por ejemplo, La isla de las tentaciones, no ha funcionado la cosa. A medida que pasaban las semanas, las audiencias se han desplomado: del aceptable 15,5 del estreno se ha pasado al increíble 5,8 del programa del cinco de diciembre. Y los debates, sobrecargados de polémicas ficticias, todo sea dicho, jamás llegaron a los dos dígitos. Así que puerta al show y a la espera de tiempos mejores que llegarán sin duda, a la flamante casa de Tres Cantos, que no ha podido tener un peor debut. Los próximos inquilinos llevarán la etiqueta de VIP’s.