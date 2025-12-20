Pues sí, las echamos de menos

Creado: Actualizado:

Ahora que estamos metidos en la vorágine de la Navidad no sé si estarán de acuerdo conmigo o no en que echamos de menos a una de las campañas promocionales de estas fechas desde su estreno, en 1977: la de las burbujas Freixenet con elemento secundario y primeras espadas del show-business como protagonistas. Era un esperado anuncio, más icónico incluso que el de la Lotería. La bodega de Sant Sadurní acertó de pleno en promocionar su cava, y uno de sus más populares y de precio asequible, urbi et orbi. El primer descorche lo hizo Liza Minnelli, famosa entonces por Cabaret pero por Barcelona pasaron, entre muchos otros, Anthony Quinn, Paul Newman, Gene Kelly, Sydne Rome, Ann-Margret, Plácido Domingo, Raquel Welch, Christopher Reeve, Victoria Principal (la estrella de Dallas), Kim Basinger, Meg Ryan o Martin Scorsese. Fueron, hasta 2018, 41 años de espectáculo con burbujas doradas recordándonos que hay que brindar, estos días, con cava. La campaña sigue en pantalla pero ya no es lo mismo. De hecho, echamos de menos a las originales.