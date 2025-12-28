RTVE, triunfadora del año
Analizando a fondo cada cadena en abierto en este país, no cabe duda de que la gran triunfadora del 2025 ha sido RTVE. Tras estar hundida en la miseria ha sabido dar un giro a la modernidad (fiasco de La familia a banda, aunque fue un giro, a la casposidad) para remontar posiciones y quedarse a un paso de la líder Atresmedia, superando con creces a Mediaset, de la que hablaremos mañana. La llegada de José Pablo López como presidente de la casa con nuevas ideas ha acabado siendo de lo más positiva. Le dio un buen meneo a la programación nocturna con la contratación, polémica por otro lado por su elevado coste, de David Broncano para ponerle al frente de La revuelta. En casa ni nos gusta su humor y su dicción es deficiente, pero sin duda ha sido, el suyo, el programa del año, bien complementado con el Futuro imperfecto de Andreu Buenafuente, aunque esta era una apuesta ganadora. Estos dos programas, junto a unos embozados informativos y hallazgos como Mañaneros, Malas lenguas o Directo al grano han rubricado una temporada redonda.