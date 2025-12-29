El desplome de Mediaset

Creado: Actualizado:

Si RTVE ha sido, pese al fiasco de La Familia, ruinoso económicamente hablando, la mejor cadena de este 2025, Mediaset ha continuado su cuesta abajo sin conseguir, no solo remontar las distancias con el liderato sino alejándose más de él. Curioso el caso cuando sobre todo Telecinco mandó en la audiencia muchos, muchos años, gracias, sobre todo a Sálvame y la fuerza de sus realities, sobre todo Gran Hermano en sus distintas versiones. Pero los sustitutos de Valerio Basile al frente de la cadena tomaron decisiones que, a la larga, se han visto equivocadas. Prescindieron de Sálvame, su buque insignia, que ya mostraba síntomas de decadencia, y ofrecieron a la dosis una saturación de realities, hasta el punto que la apuesta se le ha vuelto en contra. Gran Hermano 20 ha sido su gran fracaso personal, hasta el punto de tenerlo que clausurar antes de tiempo. Y el resto de programas no han ido mejor con la intocable Ana Rosa perdiendo el norte en su lucha contra Pedro Sánchez y con La isla de las tentaciones aguantando la casa. El 2026, no apunta mejor.