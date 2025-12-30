La 2 Cat está aún incompleta

Creado: Actualizado:

Cerramos el balance televisivo de 2025 con el resultado de los primeros meses, o semanas, de vida de La 2 Cat. Excelente idea, sin duda, y un compromiso de Pedro Sánchez con ERC y Junts, pero de momento, está aún incompleta. El problema de nuestra sociedad es que nunca tira de hemeroteca o archivos de radio y televisión. Si lo hicieran, verían que de lo que se anunció a bombo y platillo antes de su estreno a lo de ahora queda aún mucho trecho por recorrer. Viéndola desde la distancia, y sin acritud, La 2 Cat es simplemente la desconexión de siempre, pero ampliada. Hay buenos programas, regulares y algunos muy malos. Y estamos a la espera de esa guinda que se anunció para el 2026 con desembarco de estrellas. De momento hay que conformarse con lo que hay. Decepcionante la aportación del cine en catalán, las frivolidades de las Mamarazzis y el fútbol en catalán. Hay cosas brillantes, sí, como L’any que vas néixer, una joya del radiofónico Xavi Bundó que merecería ser premiado, por ejemplo, en el Memorimage de Reus por su aprovechamiento del NO-DO.