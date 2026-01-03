Ganó la sencillez

Creado: Actualizado:

En la noche de la despedida del 2025 y la bienvenida del 2026 no hubo sorpresas a nivel de audiencias televisivas. Ganó La 1 (36,5); segundo se colocó Antena 3 (24,1) y Telecinco acabó tercera, a una distancia sideral (3,1). Mención a parte merece TV3, que en Catalunya volvió a arrasar (36,1). Así vimos las campanadas desde casa:

La 1: Era la favorita y ratificó. Chenoa y Estopa hicieron bandera de la sencillez y la fiel audiencia lo agradeció. Excesiva la promo debajo del luminoso de Tío Pepe. Les ayudó los entrantes de José Mota, La Oreja de Van Gogh y Shakira.Antena 3: Cristina Pedroche, como siempre, excesiva. Chicote, secundario y Segura, prescindible. El vestido, estrafalario una vez más, compuesto con doce piezas de los doce anteriores, lo que sonó a despedida.Telecinco: Prácticamente invisibles desde Formigal. Xuso Jones y Sandra Barneda, por cierto, aterida de frío, hicieron lo que pudieron.TV3: Miki Núñez y Laura Escanes resultan de lo más fiables. Espectaculares, sobre todo, los juegos de drones. Catalunya es suya.