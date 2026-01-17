Creado: Actualizado:

A los 89 años, en su Puerto de Santa María natal, acaba de fallecer Mercedes Valimaña, artísticamente conocida como Merche, La Macaria. Con estos datos es más que probable que no les suene de nada, salvo que ya se tenga la edad de una generación que creció –bueno, igual que ahora– pegada a la pantalla de un televisor. Otra vez, bueno, pero ahora más a la tablet, el móvil o a las redes sociales. Pues que sepan que Mercedes fue una de las grandes voces, secundarias pero voces de nivel, de la música española en las décadas de los 60, 70 y 80. Puede presumir de ser la cantante con mayor presencia en Eurovisión, cinco, y dos triunfos, haciendo los coros, en el Trío La La La, a Massiel y a Salomé. También hizo de corista con el Dúo Dinámico, Luis Aguilé, José Luis Perales y hasta con Julio Iglesias. Y en televisión fue la voz solista de anuncios como el de las muñecas Famosa (¿quién no la ha tarareado alguna vez?) o las series La abeja Maya, Barrio Sésamo, Fraggle Rock o Tarzán. ¿Qué, se merece un recuerdo, o no? Pues entonces no hay más preguntas, señoría.