Mediaset fue a su bola

La tragedia ferroviaria de Adamuz está ahora en la cresta de la ola informativa. Hasta que venga otra cosa que la sustituya, todo hay que decirlo. El domingo, todas las cadenas pararon sus programas habituales para dar la noticia. Para Telecinco fue amena y titular, dentro del programa de Ion Aramendi, pero es que el lunes aún se significó más en el no informar. La 1 (8,7), Antena 3 (11,3) y La Sexta (6,4) modificaron su programación nocturna con especiales para explicar, analizar e informar de lo sucedido. Un despliegue, de las tres, bien hecho, mejor realizado, y dentro de todos sus condicionantes, hasta ágil. Telecinco, en cambio, ni se inmutó. Continuó con sus realities como si tal cosa. Y la verdad es que, cifras en mano, la cosa no le fue tan mal. Entre La isla de las tentaciones (10,01) y el estreno de Casados (13,9), los dos programas acabaron siendo los más vistos. Así que, o la audiencia ya estaba cansada de tanta información o hay espectadores que no están por la labor y tienen muy meditado lo que quieren ver antes de irse la cama. Es lo que hay.