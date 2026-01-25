¡Cuidado, COE, al loro!

Creado: Actualizado:

Ya están tardando los miembros del Comité Olímpico Español en tomar cartas en el asunto. Y, por si aún no se han enterado, se lo recordamos aquí y ahora. En El desafío de Antena 3 de este viernes acudió como invitada de honor Victoria de Marichalar (Madrid, 2000), concursante en la anterior edición. Quinta en la línea de sucesión de la corona española e influencer y socialité de profesión que, visto lo visto, abre muchas puertas en este país nuestro, participó en una prueba de lucimiento: en una silla de montar móvil, tomó un arco y con un arco y una sola flecha fue capaz de reventar un globo mientras pasaba por delante de él. Pilar Rubio, esposa del futbolista Sergio Ramos y con el que solo aparecen juntos en redes sociales y alguna que otra portada, y además jurado del concurso con Juan del Val y Santiago Segura, que llora en dos de cada tres intervenciones, fue tajante en su comentario posterior: “¡Victoria –aseguró sin que se le corriera el rímel–, te veo en los próximos Juegos Olímpicos representando a España en la disciplina de tiro con arco!” Y se quedó tan ancha y pancha.