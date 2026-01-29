Concursito impostado
Ha estrenado La 1 un concursito, porque no llega a concurso, que responde al nombre de DecoMasters y que consiste en juntar a un grupito de famosos, conocidos y saludados, para que, tras un sesudo trabajo de edición, hagan ver que son primeras figuras en el arte de las reformas y la decoración. Su estreno tuvo una acogida más que correcta, aunque fue superado por el otro teatrillo que pulula actualmente por la parrilla televisiva, el Casados a primera vista de Mediaset.
Después de ver la primera entrega pensamos lo mismo que cuando vimos aquel otro espacio, con idéntica temática, que protagonizaba Chabeli Iglesias y su hermano. Todo suena a falso y con agravante, solo van a por las reformas en casas de amigos con posibles. Nada de barrios de clase media, no, sino a los de verdadero lujo. Las estrellas, previstas por la organización, son Mar Flores y su hijo Carlo Costanzia, la pareja en la vida real Isa Pantoja y Asraf y Antonia Dell’Atte, que va por libre. Le habrían podido poner a Alessandro Lecquio de compañero para subir la audiencia. Era una idea.