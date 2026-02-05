Eterno Juanjo

Creado: Actualizado:

No fue lo más visto del día pero seguro que en Lleida su audiencia fue espectacular. Estamos hablando del documental Rescate al límite que La 1 emitió, inmediatamente después del Albacete–Barça, y que narra el fallido intento de rescate del alpinista leridano Juanjo Garra (1963) que acabó falleciendo, el 27 de mayo del 2013, en el descenso del Dhaulagiri. El documental dirigido por el también leridano David Moncasi (1966) es un relato, que no cae en el sensacionalismo, y que explica lo que sucedió en esa desgraciada expedición que costó la vida a Juanjo, cuyo cuerpo no pudo finalmente ser rescatado y allí sigue, a más de siete mil metros de altura, “en el cielo, donde siempre quería estar”, según explica su amigo Miguel Ángel Corts. El documental no elude el hecho de cierta descoordinación inicial tras el accidente de Garra en el descenso que acabó con una fractura de tobillo que acabó siendo, dadas las condiciones climatológicas adversas, irreversible. Un homenaje para un deportista que siempre estará en nuestra memoria y los que lucharon hasta el final para salvarlo.