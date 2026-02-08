Refrescando la geografía

Creado: Actualizado:

Cuando cursaba el bachillerato, no sé si el mejor pero el nuestro, en el Sant Jordi, en las clases de geografía de primero, el profe, el añorado Enric Farreny, nos hacía aprender los ríos de toda España, incluido afluentes diferenciándolos por la derecha o por la izquierda, que debíamos de ubicar, con celérica destreza, en un mapa colgado de un soporte. Esos recuerdos me han venido estos días a la memoria viendo sobre todo los programas Malas lenguas y Aquí la Tierra de La 1. Un repaso acelerado de la geografía de entonces con la actualidad de ahora: ríos, afluentes, pantanos y pueblos, algunos de ellos a los que jamás habíamos oído nombrar. Dicho esto, una pregunta: ¿Las abnegadas reporteras (reporteros, pocos, la verdad) que se juegan su integridad física informando en directo a pie de inundación (la imagen es de Grazalema, el pueblo convertido en el rigor de todas las desdichas) no deberían cobrar un plus de peligrosidad? Ahí lo dejamos, porque cada vez que conectan con ellas se nos ponen los pelos como escarpias. Más incluso que con los daños de las tormentas.